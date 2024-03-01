Краснодарцев приглашают на лекцию о тайных обществах и восстании декабристов

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 2 марта состоится лекция «Куда приводят мечты, или История декабристов» (18+)

Алена Дубиковская будет говорить со слушателями о тайных обществах и восстании декабристов.

В программе:

как слывший либералом император сумел расшатать и без того хлипкую лодку общественных настроений;

что из себя представляли тайные организации;

в чем была, по мнению декабристов, сила;

кто главные экстремисты эпохи;

почему восстание окончилось провалом.

«Приходите слушать, высказываться и обсуждать многочисленные вопросы, ответы на которые до сих пор определяют наше настоящее и будущее», — приглашают организаторы.

Начало в 14:00. Стоимость участия 400 рублей, запись здесь. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368.