Краснодарцев приглашают на лекцию о тайных обществах и восстании декабристов
В краснодарском центре притяжения «Пятница» 2 марта состоится лекция «Куда приводят мечты, или История декабристов» (18+)
Алена Дубиковская будет говорить со слушателями о тайных обществах и восстании декабристов.
В программе:
- как слывший либералом император сумел расшатать и без того хлипкую лодку общественных настроений;
- что из себя представляли тайные организации;
- в чем была, по мнению декабристов, сила;
- кто главные экстремисты эпохи;
- почему восстание окончилось провалом.
«Приходите слушать, высказываться и обсуждать многочисленные вопросы, ответы на которые до сих пор определяют наше настоящее и будущее», — приглашают организаторы.
Начало в 14:00. Стоимость участия 400 рублей, запись здесь. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368.
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