Вход в сафари-парк Геленджика станет бесплатным для женщин

Вход в сафари-парк Геленджика с 4 по 10 марта сделают бесплатным для женщин

Таким образом коллектив уже несколько лет подряд поздравляет посетительниц с Международным женским днем.

«Мы продолжаем нашу многолетнюю традицию и приглашаем всех женщин на бесплатную прогулку по парку и канатной дороге с 4 по 10 марта включительно. Подарочные билеты можно получить в кассе у входа в парк», — сообщили в пресс-службе сафари-парка Геленджика.

Для мужчин вход будет стоить 1200 рублей. Прокатиться на канатной дороге — 600 рублей. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.