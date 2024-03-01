Вход в сафари-парк Геленджика станет бесплатным для женщин

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Вход в сафари-парк Геленджика с 4 по 10 марта сделают бесплатным для женщин

Таким образом коллектив уже несколько лет подряд поздравляет посетительниц с Международным женским днем.

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«Мы продолжаем нашу многолетнюю традицию и приглашаем всех женщин на бесплатную прогулку по парку и канатной дороге с 4 по 10 марта включительно. Подарочные билеты можно получить в кассе у входа в парк», — сообщили в пресс-службе сафари-парка Геленджика.

Для мужчин вход будет стоить 1200 рублей. Прокатиться на канатной дороге — 600 рублей. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Как писали Юга.ру, в Геленджике начинают подготовку к очередному курортному сезону. До 1 мая 2024 года планируют: заменить плитку на центральной набережной в Архипо-Осиповке; закончить ремонт балюстрады и заключить контракт на обустройство бульвара от улицы Пионерской в сторону набережной в Дивноморском; благоустроить новую часть набережной в Кабардинке; завершить обустройство набережной и открыть парк площадью 2200 кв. метров в селе Криница Пшадского округа.

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