В парке «Краснодар» запустили фонтан «Инфинити»

Накануне длинных февральских выходных в парке «Краснодар» открыли сезон фонтанов

22 февраля телеграм-канал «Парк «Краснодар» выложил видео, на котором видно, что фонтан «Инфинити» уже работает. Льющуюся воду сняли с нескольких ракурсов под приятную музыку.

Фонтан «Инфинити» находится прямо за стадионом, если идти от улицы Восточно-Кругликовской, рядом с прудом с карпами. Жакаранды — деревья, которые словно вырастают вверх из водной глади фонтана, — еще в куполах, которые защищают их зимой от холода.