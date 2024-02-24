В парке «Краснодар» запустили фонтан «Инфинити»
Накануне длинных февральских выходных в парке «Краснодар» открыли сезон фонтанов
22 февраля телеграм-канал «Парк «Краснодар» выложил видео, на котором видно, что фонтан «Инфинити» уже работает. Льющуюся воду сняли с нескольких ракурсов под приятную музыку.
Фонтан «Инфинити» находится прямо за стадионом, если идти от улицы Восточно-Кругликовской, рядом с прудом с карпами. Жакаранды — деревья, которые словно вырастают вверх из водной глади фонтана, — еще в куполах, которые защищают их зимой от холода.
В феврале администрация парка показала белок, которые поселились в Японском саду. 12 животных привезли из Новосибирского зоопарка.
Юга.ру писали, какие мастер-классы в Японском саду можно посетить 24 и 25 февраля. Кроме того, мы собрали все способы попасть в сад без очередей за qr-кодами.