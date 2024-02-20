В Геленджике начинают подготовку к курортному сезону 2024 года

Чиновники рассказали о сумме курортного сбора в Геленджике по итогам 2023 года и планах увеличить показатели

В Геленджике обсудили подготовку к летнему сезону. Об этом своем телеграм-канале сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

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До 1 мая 2024 года планируют: заменить плитку на центральной набережной в Архипо-Осиповке;

закончить ремонт балюстрады и заключить контракт на обустройство бульвара от улицы Пионерской в сторону набережной в Дивноморском;

благоустроить новую часть набережной в Кабардинке;

завершит обустройство набережной и открыть парк площадью 2200 м2 в селе Криница в Пшадском округе. В мэрии рассказали, что в 2023 году в реестре числились 1066 отелей, которые перечислили в казну курортный сбор. Их число планируют увеличить. В прошлом году в Геленджике собрали 72 млн рублей курортного сбора. Это на 10 млн рублей больше по сравнению с 2022 годом.