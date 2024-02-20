В Геленджике начинают подготовку к курортному сезону 2024 года
Чиновники рассказали о сумме курортного сбора в Геленджике по итогам 2023 года и планах увеличить показатели
В Геленджике обсудили подготовку к летнему сезону. Об этом своем телеграм-канале сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.
В Анапе решают на что потратить курортный сбор:
До 1 мая 2024 года планируют:
- заменить плитку на центральной набережной в Архипо-Осиповке;
- закончить ремонт балюстрады и заключить контракт на обустройство бульвара от улицы Пионерской в сторону набережной в Дивноморском;
- благоустроить новую часть набережной в Кабардинке;
- завершит обустройство набережной и открыть парк площадью 2200 м2 в селе Криница в Пшадском округе.
В мэрии рассказали, что в 2023 году в реестре числились 1066 отелей, которые перечислили в казну курортный сбор. Их число планируют увеличить. В прошлом году в Геленджике собрали 72 млн рублей курортного сбора. Это на 10 млн рублей больше по сравнению с 2022 годом.
Напомним, что в 2023 году сумма курортного сбора в Анапе составила 280 млн рублей, а в Сочи — почти 500 млн рублей. Всего в Краснодарском крае в прошлом году от туристов поступило 740 млн рублей.
Как писали ранее Юга.ру, в январе 2024 в Сочи появилась электронная программа подсчета прибывающих туристов. Она повлияет на курортный сбор.