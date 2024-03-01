В Краснодаре начали ремонтировать светофоры. Шесть из них отключат

Временно отключат шесть электронных регулировщиков. Так, с 1 по 2 марта светофор не будет работать на пересечении улиц Атарбекова и Герцена, с 1 по 5 марта — на перекрестке Кубанской Набережной и Мира, а с 4 по 5 марта — улиц Красных Партизан и Котовского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.