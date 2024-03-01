В Краснодаре начали ремонтировать светофоры. Шесть из них отключат

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре до конца марта отремонтируют 74 светофора

Временно отключат шесть электронных регулировщиков. Так, с 1 по 2 марта светофор не будет работать на пересечении улиц Атарбекова и Герцена, с 1 по 5 марта — на перекрестке Кубанской Набережной и Мира, а с 4 по 5 марта — улиц Красных Партизан и Котовского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Читайте также:

Светофоры на пересечении улицы Октябрьской с Постовой и Советской отключат с 4 по 9 марта. Регулировщики на перекрестке улиц Северной и Октябрьской не будут работать с 6 по 7 марта. Водителей просят соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на благоустройство улицы Есенина в Музыкальном микрорайоне необходим 1 млрд рублей.

Дороги Краснодар

Новости

В Сочи из пещеры нацпарка подняли 70 мешков мусора
Следком проверит жалобы об ущербе природе, нанесенном тремя добытчиками ресурсов в Краснодарском крае
Вход в сафари-парк Геленджика станет бесплатным для женщин
С начала 2024 года Сергей Галицкий заработал 269 млн долларов — Bloomberg
Стало известно, когда запустят трассу Джубга — Сочи
Краснодарский край занял первое место в РФ по сделкам со вторичным жильем — Росреестр

Лента новостей

В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет»
Вчера, 14:26
В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет»
В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику
Вчера, 12:28
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля
В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей
Вчера, 10:30
В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей

Реклама на сайте