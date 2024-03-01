В Краснодаре начали ремонтировать светофоры. Шесть из них отключат
В Краснодаре до конца марта отремонтируют 74 светофора
Временно отключат шесть электронных регулировщиков. Так, с 1 по 2 марта светофор не будет работать на пересечении улиц Атарбекова и Герцена, с 1 по 5 марта — на перекрестке Кубанской Набережной и Мира, а с 4 по 5 марта — улиц Красных Партизан и Котовского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Светофоры на пересечении улицы Октябрьской с Постовой и Советской отключат с 4 по 9 марта. Регулировщики на перекрестке улиц Северной и Октябрьской не будут работать с 6 по 7 марта. Водителей просят соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на благоустройство улицы Есенина в Музыкальном микрорайоне необходим 1 млрд рублей.
Вчера, 14:26В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет»
В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей
Вчера, 12:28Маньяки, призраки и путешествие в Арктику
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля