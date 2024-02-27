Жители краснодарского поселка жалуются на отсутствие тротуаров. Спросили о ситуации в мэрии

Краснодарский край

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  • улица имени Профессора Малигонова, 2021 год © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    улица имени Профессора Малигонова, 2021 год © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Мэрия Краснодара объяснила, почему в поселке Березовом на улице Профессора Малигонова отсутствуют тротуары

15 февраля в редакцию Юга.ру обратились жители ЖК «Молодежный-2» поселка Березового. Они пожаловались на отсутствие тротуаров на улице Профессора Малигонова, расположенной напротив застройки.

Власти увеличили расходную часть бюджета Краснодарского края до 537 млрд рублей:

Жители сообщили, что неоднократно писали в администрацию Краснодара с просьбой построить тротуары по обе стороны дороги, но получали ответы об отсутствии финансирования. 

Юга.ру повторно спросили у городской мэрии о причинах отсутствия тротуаров на указанном участке и о том, когда их смогут построить.

26 февраля Юга.ру получили следующий ответ от пресс-службы администрации Краснодара:

«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, для строительства тротуара по улице имени Профессора Малигонова требуется разработка проектно-сметной документации. Строительство тротуара на данном участке будет рассмотрено при наличии необходимого финансового обеспечения».

Также в мэрии рассказали, что на улице им. Профессора Малигонова скоро достроят детский сад.

Напомним, что в Краснодарском крае в 2024 году отремонтируют 230 км дорог.

Как писали ранее Юга.ру, жителям поселка Новознаменского пообещали построить дорогу и благоустроить улицы.

Благоустройство Дороги Краснодар Строительство

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