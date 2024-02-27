Жители краснодарского поселка жалуются на отсутствие тротуаров. Спросили о ситуации в мэрии

Жители сообщили, что неоднократно писали в администрацию Краснодара с просьбой построить тротуары по обе стороны дороги, но получали ответы об отсутствии финансирования.



Юга.ру повторно спросили у городской мэрии о причинах отсутствия тротуаров на указанном участке и о том, когда их смогут построить.



26 февраля Юга.ру получили следующий ответ от пресс-службы администрации Краснодара:



«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, для строительства тротуара по улице имени Профессора Малигонова требуется разработка проектно-сметной документации. Строительство тротуара на данном участке будет рассмотрено при наличии необходимого финансового обеспечения».



Также в мэрии рассказали, что на улице им. Профессора Малигонова скоро достроят детский сад.