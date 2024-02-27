Жители краснодарского поселка жалуются на отсутствие тротуаров. Спросили о ситуации в мэрии
Мэрия Краснодара объяснила, почему в поселке Березовом на улице Профессора Малигонова отсутствуют тротуары
15 февраля в редакцию Юга.ру обратились жители ЖК «Молодежный-2» поселка Березового. Они пожаловались на отсутствие тротуаров на улице Профессора Малигонова, расположенной напротив застройки.
Власти увеличили расходную часть бюджета Краснодарского края до 537 млрд рублей:
Жители сообщили, что неоднократно писали в администрацию Краснодара с просьбой построить тротуары по обе стороны дороги, но получали ответы об отсутствии финансирования.
Юга.ру повторно спросили у городской мэрии о причинах отсутствия тротуаров на указанном участке и о том, когда их смогут построить.
26 февраля Юга.ру получили следующий ответ от пресс-службы администрации Краснодара:
«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, для строительства тротуара по улице имени Профессора Малигонова требуется разработка проектно-сметной документации. Строительство тротуара на данном участке будет рассмотрено при наличии необходимого финансового обеспечения».
Также в мэрии рассказали, что на улице им. Профессора Малигонова скоро достроят детский сад.
Напомним, что в Краснодарском крае в 2024 году отремонтируют 230 км дорог.
Как писали ранее Юга.ру, жителям поселка Новознаменского пообещали построить дорогу и благоустроить улицы.