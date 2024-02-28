Власти Краснодара оценили реконструкцию улицы Есенина в 1 млрд рублей
В Краснодаре на благоустройство улицы Есенина в Музыкальном микрорайоне необходим 1 млрд рублей
О такой сумме сообщил «Ъ-Кубань» со ссылкой на заявление председателя гордумы Веры Галушко на расширенном 71-м заседании.
Мусор, вечные лужи и паутина проводов:
По словам Галушко, на городские дороги необходимы миллиарды рублей. Несмотря на господдержку, возможности города ограничены.
Также она упомянула обращение жителей поселка Российского к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину по поводу многочисленных проблем. Ранее они жаловались Владимру Путину на отсутствие асфальта, тротуаров, уличного освещения и объектов социальной инфраструктуры, зеленых зон и мест досуга.
Напомним, что в декабре 2023 года жители Музыкального микрорайона пожаловались Путину на разбитые дороги. Они записали видеообращение с улицы Есенина.
Как писали ранее Юга.ру, мэр Краснодара пообещал построить водопроводы в Музыкальном микрорайоне до 2025 года.