Власти Краснодара оценили реконструкцию улицы Есенина в 1 млрд рублей

Краснодарский край

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  • Музыкальный микрорайон © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Музыкальный микрорайон © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на благоустройство улицы Есенина в Музыкальном микрорайоне необходим 1 млрд рублей

О такой сумме сообщил «Ъ-Кубань» со ссылкой на заявление председателя гордумы Веры Галушко на расширенном 71-м заседании.

Мусор, вечные лужи и паутина проводов:

По словам Галушко, на городские дороги необходимы миллиарды рублей. Несмотря на господдержку, возможности города ограничены.

Также она упомянула обращение жителей поселка Российского к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину по поводу многочисленных проблем. Ранее они жаловались Владимру Путину на отсутствие асфальта, тротуаров, уличного освещения и объектов социальной инфраструктуры, зеленых зон и мест досуга.

Напомним, что в декабре 2023 года жители Музыкального микрорайона пожаловались Путину на разбитые дороги. Они записали видеообращение с улицы Есенина.

Как писали ранее Юга.ру, мэр Краснодара пообещал построить водопроводы в Музыкальном микрорайоне до 2025 года.

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