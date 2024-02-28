Власти Краснодара оценили реконструкцию улицы Есенина в 1 млрд рублей

В Краснодаре на благоустройство улицы Есенина в Музыкальном микрорайоне необходим 1 млрд рублей

О такой сумме сообщил «Ъ-Кубань» со ссылкой на заявление председателя гордумы Веры Галушко на расширенном 71-м заседании.

По словам Галушко, на городские дороги необходимы миллиарды рублей. Несмотря на господдержку, возможности города ограничены.



Также она упомянула обращение жителей поселка Российского к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину по поводу многочисленных проблем. Ранее они жаловались Владимру Путину на отсутствие асфальта, тротуаров, уличного освещения и объектов социальной инфраструктуры, зеленых зон и мест досуга.