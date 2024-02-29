«Ростелеком» запустил в Новосибирске Центр управления и мониторинга сетей. Он будет работать синхронно с краснодарским

«Ростелеком» внедрил новейшую модель управления сетевой инфраструктурой ЦУМС-Восток

Он заменит 28 региональных площадок, будет отслеживать работоспособность и обеспечит круглосуточное управление оборудованием сети в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Открытие ЦУМС-Восток стало завершающим этапом создания современной модели управления сетевой инфраструктурой, аналогов которой в России нет. Центр будет работать синхронно с запущенным в прошлом году в Краснодаре ЦУМС-Запад — вместе эти объекты обеспечат гарантированно высокую надежность связи для всей страны.

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Теперь в регионах в разы возрастет скорость реагирования на сетевые инциденты — в большинстве случаев их будут устранять незаметно для клиентов. При обнаружении сбоя инженеры центров мониторинга оперативно переконфигурируют сеть и переключат трафик на резервное оборудование.

ЦУМС-Восток в Новосибирске и ЦУМС-Запад в Краснодаре станут взаиморезервирующими — при необходимости каждый из них сможет обеспечить мониторинг и управление всей сетью «Ростелекома» в 49 тыс. населенных пунктах 89 субъектов РФ. В общей сложности краснодарсий и новосибирский ЦУМСы будут контролировать около 200 тыс. км линий связи, в том числе: 8,4 тыс. км подводных волоконно-оптических линий связи;

5 тыс. серверов;

2,6 тыс. каналов IPTV;

около 1 млн сетевого оборудования;

почти 8 млн единиц оборудования клиентов.

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

Сердце Центра — медиа-стена из 750 млн пикселей. Они отображают состояние сетевых устройств компании каждый день. Цифровым ядром стала зонтичная система комплексной обработки событий. Она объединяет данные из 300 систем мониторинга. Это позволяет в кратчайшие сроки точно определить корень аварии и объединить данные в один инцидент. В будущем в работе центров планируют активно использовать искусственный интеллект: уже сейчас он анализирует свыше 12% объема данных.

«Надежная инфраструктура, которая обеспечивает работу информационных систем большинства российских ведомств и стратегических предприятий, — это основа платформы для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Создание таких современных цифровых объектов станет еще одним импульсом к раскрытию технологического потенциала страны», — отметил референт Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Эльдар Гайфутдинов.

«Принципиально новая современная модель управления и мониторинга сетевой инфраструктуры — это еще один этап трансформации «Ростелекома». ЦУМС обеспечит максимальный уровень надежности, станет гарантом высочайшего качества наших услуг в условиях технологического развития государства и вызовов современности. Для реализации такого масштабного проекта мы преобразовали организационную структуру компании, трансформировали ИТ-ландшафт, разработали и внедрили новейшие цифровые решения для мониторинга и управления сетью, автоматизировали управление сервисами клиентов, обеспечили мощную защиту от информационных угроз», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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Работу ЦУМС-Восток будет обеспечивать команда из 200 специалистов. В каждом из направлений мониторинга (сеть передачи данных, транспортная сеть, мультимедиа и телематика, интерактивное телевидение, IP-телефония, системы жизнеобеспечения сети и техподдержка) выделили специальную группу инженеров. Состояние каждого узла оценивают в диапазонах от 30 секунд до 5 минут, а суммарное количество обследуемых параметров превышает 25 млн. При оснащении центра использовали преимущественно отечественное оборудование.

«Это открытие — подтверждение тех компетенций в отрасли информационных технологий, связи и радиоэлектроники, которые сложились в Новосибирской области, а также нашей сильной образовательной, кадровой школы. Центр впечатляет: концентрация оборудования, количество рабочих мест, которые созданы в этом здании. Он будет способствовать дальнейшему развитию наших вузов и колледжей, появлению новых специалистов, преподавателей и компетенций. Реализация этого проекта очень важна для Новосибирской области и укрепления дальнейшего сотрудничества с «Ростелекомом», — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Ростелеком» — технологический лидер, который своевременно реагирует на любые вызовы и предоставляет цифровые услуги практически во всех сегментах ИТ-рынка. На нас лежит большая ответственность перед клиентами за устойчивость работы сетевой инфраструктуры. Открытие ЦУМС-Восток значительно повысит ее надежность и ускорит развитие цифровых технологий в Сибири», — сообщил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Ранее «Ростелеком» получил контроль над российским разработчиком цифровых решений в сфере культуры и образования «Медиа Сервис», а также инвестировал в российского разработчика платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос».