Краснодарцев приглашают на лекцию о том, как устроены современные мелодрамы

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Амели», реж. Жан-Пьер Жёне, 2001 год © Фото с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из фильма «Амели», реж. Жан-Пьер Жёне, 2001 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 9 марта пройдет лекция «Сказки для взрослых, или Как устроены современные мелодрамы» (18+)

Вместе с Кирой Кац участники разберутся, что из себя представляет «Амели», о чем на самом деле «Вечное сияние чистого разума» и почему так приятно каждый год пересматривать «Бриджит Джонс». Также лектор расскажет, как менялся жанр и о самых достойных его представителях.

Мелодрама — это жанр кинематографа, литературы и театра. Такие произведения, как правило, содержат много эмоциональных и трагических сцен. Также для них характерно открытое противостояние положительных и отрицательных персонажей. Термин появился в 18 веке во Франции. Одним из первых примеров мелодрам считают пьесу французского философа Жан-Жака Руссо «Пигмалион».

Начало в 16:00. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-салоне «Аврора» 3 марта состоится лекция «Женщины в «неженских» профессиях». По словам организаторов, это будет не встреча по истории феминизма, а увлекательный вдохновляющий рассказ о судьбах выдающихся людей.

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