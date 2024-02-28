Краснодарцев приглашают на лекцию о том, как устроены современные мелодрамы

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 9 марта пройдет лекция «Сказки для взрослых, или Как устроены современные мелодрамы» (18+)

Вместе с Кирой Кац участники разберутся, что из себя представляет «Амели», о чем на самом деле «Вечное сияние чистого разума» и почему так приятно каждый год пересматривать «Бриджит Джонс». Также лектор расскажет, как менялся жанр и о самых достойных его представителях.

Мелодрама — это жанр кинематографа, литературы и театра. Такие произведения, как правило, содержат много эмоциональных и трагических сцен. Также для них характерно открытое противостояние положительных и отрицательных персонажей. Термин появился в 18 веке во Франции. Одним из первых примеров мелодрам считают пьесу французского философа Жан-Жака Руссо «Пигмалион».

Начало в 16:00. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.