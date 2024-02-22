Террористы, ведьма-оборотень и браконьеры. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 22 февраля

Действие драмы «Командир» (16+) начинается в 30-е годы 20 века. Лента рассказывает об обычном подростке Геннадие Зайцеве, который вырос в глухой уральской деревне в многодетной семье без отца. Пережив трудности военного детства и повзрослев, он стал одним из тех, кто создал антитеррористическое подразделение «Группа «Альфа».

1 декабря 1988 года в Орджоникидзе (сейчас Владикавказ) преступники захватывают в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Под руководством Зайцева начинается сложнейшая спасательная операция.

Приключенческий фильм «Детектив Табо» (12+) рассказывает о подростке, который живет в маленькой африканской деревушке. Он мечтает стать следователем, но в его мирном уголке саванны совсем ничего не происходит. Всё меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его подруге Эмме предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше, но и поймать преступников.