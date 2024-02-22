Террористы, ведьма-оборотень и браконьеры. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 22 февраля
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 22 февраля (18+)
Действие драмы «Командир» (16+) начинается в 30-е годы 20 века. Лента рассказывает об обычном подростке Геннадие Зайцеве, который вырос в глухой уральской деревне в многодетной семье без отца. Пережив трудности военного детства и повзрослев, он стал одним из тех, кто создал антитеррористическое подразделение «Группа «Альфа».
1 декабря 1988 года в Орджоникидзе (сейчас Владикавказ) преступники захватывают в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Под руководством Зайцева начинается сложнейшая спасательная операция.
Приключенческий фильм «Детектив Табо» (12+) рассказывает о подростке, который живет в маленькой африканской деревушке. Он мечтает стать следователем, но в его мирном уголке саванны совсем ничего не происходит. Всё меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его подруге Эмме предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше, но и поймать преступников.
Главная героиня хоррора «Нечисть» (18+) — девушка Айрис. Она получает в наследство от отца старый дом, в котором обитает ведьма-оборотень. В её силах дать возможность поговорить с умершими близкими, на две минуты приняв облик любого человека из мира мёртвых. Но если злоупотребить временем, она утащит провинившегося на тот свет. Теперь Айрис необходимо контролировать сущность и найти способ уничтожить её, прежде чем сама станет жертвой ведьмы.
В мультфильме «Сезон охоты. Суперкоманда» (6+) у медведя гризли охотники похищают его любимого сынишку. Вместе с псом, обладающим суперспособностями, ему предстоит проникнуть в город и освободить томящихся в заключении животных.
У главной героини драмы «Свет» (12+) Татьяны есть всё для счастья: семья, работа, друзья. Но в жизни каждого человека наступает момент, когда он оглядывается назад, чтобы переосмыслить свое настоящее. Случайная встреча возвращает Татьяну в прошлое, которое она так долго пыталась забыть.
Ранее Юга.ру делали обзор премьер, которые вышли в прокат на прошой неделе.