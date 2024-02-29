В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет». В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

В краснодарском арт-пространстве «Пустое место» 2-3 марта пройдёт весенний «Точка маркет» (18+)

Будет представлено 100 уникальных брендов со всей страны. Можно будет приобрести парфюмерию, свечи, постельное белье, кружки ручной работы, диффузоры, украшения, женскую и мужскую одежду, натуральную косметику и многое другое.

Читайте также:

В программе книжный своп, встреча с тарологом и нумерологом, работа благотворительной станции. Для гостей проведут мастер-классы по созданию цветочного букета, чокера из бисера, фешн-постера и мотивацинной картины, а также можно научиться расписывать пряники. Будет работать фудкорт с уличной едой и напитками.

В соцсетях команда «Точка маркет» разыгрывает сертификаты на 3 и 5 тыс. рублей, подробности можно узнать здесь и здесь*.

Арт-пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Вход свободный. Маркет работает с 12:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, в выставочном зале краснодарского отделения Союза художников России 1 марта откроется персональная экспозиция акварельной графики Екатерины Ганаженко «Южный ветер».

* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Афиша Деньги Краснодар одежда отдых Праздники Развлечения

Новости

В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет». В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей
«Роскосмос» продаст два пансионата в Сочи и Туапсинском районе за 1 млрд рублей
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля
Ветеринары не нашли особо опасных болезней у массово погибших диких голубей в Краснодарском крае
В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей
Инвестор из Азербайджана вложит около 9 млрд рублей в санатории Железноводска

Лента новостей

Реклама на сайте