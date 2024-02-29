В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет». В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей

Будет представлено 100 уникальных брендов со всей страны. Можно будет приобрести парфюмерию, свечи, постельное белье, кружки ручной работы, диффузоры, украшения, женскую и мужскую одежду, натуральную косметику и многое другое.

В программе книжный своп, встреча с тарологом и нумерологом, работа благотворительной станции. Для гостей проведут мастер-классы по созданию цветочного букета, чокера из бисера, фешн-постера и мотивацинной картины, а также можно научиться расписывать пряники. Будет работать фудкорт с уличной едой и напитками.

В соцсетях команда «Точка маркет» разыгрывает сертификаты на 3 и 5 тыс. рублей, подробности можно узнать здесь и здесь*.

Арт-пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Вход свободный. Маркет работает с 12:00 до 20:00.