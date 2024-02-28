В Краснодаре состоится танцевальный фестиваль «Любовь спасет мир»
В краснодарском спортивном комплексе «Баскет-холл» 6 марта пройдет танцевальный фестиваль «Любовь спасет мир» (12+)
В нем будут участвовать 100 спортсменов, которые покажут шоу в разных жанрах — от мировой классики до современного брейкинга. Декорации создали с использованием искусственного интеллекта. Они позволят зрителям в полной мере ощутить реальность происходящего на сцене.
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«Благодаря насыщенной программе фестиваля, каждый спортсмен сможет показать уровень подготовки и мастерства. Уверен, что яркое мероприятие не только удивит и вдохновит зрителей, но и станет новым шагом на пути развития танцевального спорта в крае», — считает министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.
Шоу «Любовь спасет мир» состоится в Краснодаре второй раз. В январе мероприятие прошло в центре «Стань чемпионом».
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 30 сентября по 6 октября пройдет Черноморская винная неделя. В ней будут участвовать винодельни Новороссийска, Геленджика, Анапы, Темрюкского, Северского и Крымского районов.