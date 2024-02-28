В Краснодаре пройдет выставка акварельной графики

Представлены различные жанры: пейзаж, портрет, натюрморт, иллюстрации к детской литературе. Большинство работ написаны с натуры в путешествиях по Краснодарскому краю. Часть выполнена в рамках международного проекта-пленэра «Русская Атлантида 2023».

«Её легкие, воздушные акварели написаны в широкой манере, композиции строятся свободными объемами, крупными плоскостями», — рассказали организаторы.

3 марта пройдет творческая встреча с художницей и мастер-класс. Выставка будет работать до 12 марта по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.