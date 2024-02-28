В Краснодаре пройдет выставка акварельной графики
В выставочном зале краснодарского отделения Союза художников России 1 марта откроется персональная экспозиция акварельной графики Екатерины Ганаженко «Южный ветер»
Представлены различные жанры: пейзаж, портрет, натюрморт, иллюстрации к детской литературе. Большинство работ написаны с натуры в путешествиях по Краснодарскому краю. Часть выполнена в рамках международного проекта-пленэра «Русская Атлантида 2023».
«Её легкие, воздушные акварели написаны в широкой манере, композиции строятся свободными объемами, крупными плоскостями», — рассказали организаторы.
3 марта пройдет творческая встреча с художницей и мастер-класс. Выставка будет работать до 12 марта по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка работ студентов и выпускников художественных вузов 20-21 веков «Реализм. Связь времен». Посетители увидят более 80 работ советских и современных авторов.