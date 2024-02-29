В Краснодаре на бульваре Дальнем появилась первая лавочка из переработанных крышек
На бульваре Дальнем в Краснодаре установили первую эколавочку из переработанных крышек
Её изготовили из 500 кг пластика, собранного жителями города в 2023 году в рамках акции «Крышки на благо». Среди них были школьники, студенты вузов и ссузов, воспитанники детских садов.
Акция стала началом реализации проекта «ЭКО100лица». Проект включает наиболее востребованные и полезные гражданские инициативы в сфере экологии. Среди них — экосбор вторсырья, экологическое просвещение и инспекция.
Устанавливать предметы для благоустройства городских территорий в регионе стали в начале февраля. Инициатором выступило «Агентство ТЭК» при поддержке министерства ТЭК и ЖКХ края.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре «Яндекс Карты» добавили пункты сбора вторсырья. С помощью фильтра можно выбрать, что именно из материалов необходимо сдать: одежду, пластик, макулатуру, стекло и другое.