В Краснодаре на «Яндекс Картах» появились пункты сбора вторсырья
Сервис помогает найти в городе пункт раздельного сбора по определенному виду отходов
В Краснодаре «Яндекс Карты» добавили пункты сбора вторсырья. Все они проверены Recyclemap — проектом Greenpeace в России, сообщает «МЦУ Краснодар». Более 24 тыс. точек сбора появилось в 54 городах России.
Как раздельный сбор мусора экономит миллионы?:
Чтобы найти ближайший пункт, нужно ввести в поисковой строке «раздельный сбор отходов». С помощью фильтра можно выбрать, что именно из материалов необходимо сдать: одежду, пластик, макулатуру, стекло и другое.
Эта система позволит пользователям находить подходящие пункты, строить к ним маршруты, сохранять в закладках, а также составлять списки и делиться с друзьями.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 18 марта прошел очередной субботник. Уборку провели в четырех районах города.