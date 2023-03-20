В Краснодаре на «Яндекс Картах» появились пункты сбора вторсырья

Вся Россия

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  • Контейнеры для раздельного сбора мусора © Фото Pawel Czerwinski, unsplash.com
    Контейнеры для раздельного сбора мусора © Фото Pawel Czerwinski, unsplash.com

Сервис помогает найти в городе пункт раздельного сбора по определенному виду отходов

В Краснодаре «Яндекс Карты» добавили пункты сбора вторсырья. Все они проверены Recyclemap — проектом Greenpeace в России, сообщает «МЦУ Краснодар». Более 24 тыс. точек сбора появилось в 54 городах России.

Как раздельный сбор мусора экономит миллионы?:

Чтобы найти ближайший пункт, нужно ввести в поисковой строке «раздельный сбор отходов». С помощью фильтра можно выбрать, что именно из материалов необходимо сдать: одежду, пластик, макулатуру, стекло и другое.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Эта система позволит пользователям находить подходящие пункты, строить к ним маршруты, сохранять в закладках, а также составлять списки и делиться с друзьями.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 18 марта прошел очередной субботник. Уборку провели в четырех районах города.

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