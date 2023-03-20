В Краснодаре на «Яндекс Картах» появились пункты сбора вторсырья

Сервис помогает найти в городе пункт раздельного сбора по определенному виду отходов

В Краснодаре «Яндекс Карты» добавили пункты сбора вторсырья. Все они проверены Recyclemap — проектом Greenpeace в России, сообщает «МЦУ Краснодар». Более 24 тыс. точек сбора появилось в 54 городах России.

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Чтобы найти ближайший пункт, нужно ввести в поисковой строке «раздельный сбор отходов». С помощью фильтра можно выбрать, что именно из материалов необходимо сдать: одежду, пластик, макулатуру, стекло и другое.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»