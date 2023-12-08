В Краснодаре собирают пластиковые крышки. Потом из них сделают объекты благоустройства

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре вновь проходит экологическая акция «Крышки на благо»

Жители города уже собрали около 400 кг пластика. В основном в акции участвуют учащиеся, студенты и общественные организации. Крышки будут принимать до конца декабря по адресу улица Карасунская, 77.

Читайте также:

Собранный пластик переработают и сделают из него предметы для благоустройства городских территорий — скамейки, песочницы, бордюры, мусорные урны и многое другое.

Как писали Юга.ру, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о нехватке мусорных полигонов на Кубани. Она отметила, что захоронение свалок необходимо сократить на 50%.

В Геленджике завершают рекультивацию мусорного полигона. На месте свалки хотят сделать парк. На некоторых участках уже начали высаживать травянистую растительность. 

Благоустройство Краснодар Мусор Экология

Новости

Полиция Краснодарского края обнаружила 26 тонн кустарного коньяка
Вузы Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя попали в рейтинги лучших в РФ
Вина Краснодарского края и Крыма возглавили топ-100 по РФ
В Краснодаре собирают пластиковые крышки. Потом из них сделают объекты благоустройства
Жители Краснодарского края стали больше тратить на курьеров и спортивных тренеров
В Краснодарском крае фиксируют нехватку инженеров и рабочих

Лента новостей

Реклама на сайте