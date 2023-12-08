В Краснодаре собирают пластиковые крышки. Потом из них сделают объекты благоустройства

В Краснодаре вновь проходит экологическая акция «Крышки на благо»

Жители города уже собрали около 400 кг пластика. В основном в акции участвуют учащиеся, студенты и общественные организации. Крышки будут принимать до конца декабря по адресу улица Карасунская, 77.

Собранный пластик переработают и сделают из него предметы для благоустройства городских территорий — скамейки, песочницы, бордюры, мусорные урны и многое другое.

Как писали Юга.ру, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о нехватке мусорных полигонов на Кубани. Она отметила, что захоронение свалок необходимо сократить на 50%.

В Геленджике завершают рекультивацию мусорного полигона. На месте свалки хотят сделать парк. На некоторых участках уже начали высаживать травянистую растительность.