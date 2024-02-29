В Краснодаре проходит выставка «Иллюзии Страны восходящего солнца»

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

29 февраля в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Иллюзии Страны восходящего солнца» (12+)

Представлено 55 оригинальных экспонатов. Основная часть экспозиции — объемные картины, созданные в технике компьютерной графики. Посетители смогут увидеть глубину и перспективу японского пейзажа на свитках и авторских копиях картин.

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Ценной частью выставки являются коллекционные литографии и гобелены 50-х годов XX века. Картины изготовлены по технологии лентикулярной печати, которая позволяет получить объемное изображение с естественной цветопередачей. Несколько работ в экспозиции созданы с эффектом анимации. Выставка буlет работать до 24 марта по адресу улица Красная, 15.