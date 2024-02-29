В Краснодаре открылась выставка «Один день советского человека»

В Краснодарском музее имени Коваленко 29 февраля открылась фондовая выставка «Один день советского человека» (6+)

В произведениях живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания музея и частных коллекций, представленных на выставке отражена повседневная жизни в послевоенном СССР. Посетители смогут увидеть работы Василия Медведовского «Белореченский химкомбинат», Алексея и Сергея Ткачевых «Просёлочная дорога», Сергея Воржева «Песня отца», Василия Нечитайло «Ждут жениха и невесту» и многие другие.

В произведениях художники размышляют о традициях, истории, понимании красоты в современном мире. Также авторы обращаются к человеческим отношениям, поиску ответов на важные жизненные вопросы, к привычной повседневности и окружающей природе.

Выставка будет работать до 7 апреля по адресу улица Красная, 15.