В Краснодаре пройдет выставка «Женщины в искусстве»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом выставочном зале 5 марта откроется коллективная выставка живописи и графики «Женщины в искусстве» (12+)

Проект приурочен к Международному женскому дню. Темой выставки станет роль женщины в семье. В экспозиции будет представлено около 40 работ, созданные 12 авторами в разных стилях и техниках.

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«На разных этапах жизни женщина может исполнять разные социальные роли: дочери, сестры, жены, матери, бабушки. Для других членов семьи она может выступать как воспитательница, наставница, муза, любимая. При этом женщины успешно совмещают это с профессиональными достижениями. Каждый художник, запечатлевая образ женщины, вкладывает в него особый смысл и содержание», — пояснили организаторы.

Выставка будет работать до 14 марта по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка работ студентов и выпускников художественных вузов XX-XXI веков «Реализм. Связь времен». Посетители увидят более 80 работ советских и современных авторов.

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