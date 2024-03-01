В Краснодаре пройдет выставка «Женщины в искусстве»

В Краснодарском краевом выставочном зале 5 марта откроется коллективная выставка живописи и графики «Женщины в искусстве» (12+)

Проект приурочен к Международному женскому дню. Темой выставки станет роль женщины в семье. В экспозиции будет представлено около 40 работ, созданные 12 авторами в разных стилях и техниках.

«На разных этапах жизни женщина может исполнять разные социальные роли: дочери, сестры, жены, матери, бабушки. Для других членов семьи она может выступать как воспитательница, наставница, муза, любимая. При этом женщины успешно совмещают это с профессиональными достижениями. Каждый художник, запечатлевая образ женщины, вкладывает в него особый смысл и содержание», — пояснили организаторы.

Выставка будет работать до 14 марта по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.