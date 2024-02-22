В Краснодаре состоится лекция о женщинах в «неженских» профессиях

Авторы и ведущие — проект «Соображаем на троих», в который входят историк Светлана Катунина, театральный режиссер Елена Журавлева и литературовед Анастасия Пономарева. По их словам, это будет не лекция по истории феминизма, а увлекательный вдохновляющий рассказ о судьбах выдающихся женщин.