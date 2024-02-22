В Краснодаре состоится лекция о женщинах в «неженских» профессиях

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском арт-салоне «Аврора» 3 марта состоится лекция «Женщины в «неженских» профессиях» (18+)

Авторы и ведущие — проект «Соображаем на троих», в который входят историк Светлана Катунина, театральный режиссер Елена Журавлева и литературовед Анастасия Пономарева. По их словам, это будет не лекция по истории феминизма, а увлекательный вдохновляющий рассказ о судьбах выдающихся женщин.

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Слушателей ждут самые интересные факты их биографий, важные и парадоксальные детали профессионального становления и пронзительные истории.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40. Салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36.

Как сообщали Юга.ру, местные бары создали коктейли с атмосферой Краснодара — их можно попробовать до 1 марта.

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