В Краснодаре открылась выставка «Реализм. Связь времен»
22 февраля в Краснодарском музее имени Ф.А. Коваленко открылась выставка работ студентов и выпускников художественных вузов 20-21 веков (12+)
Выставка «Реализм. Связь времен» — объединенная экспозиция произведений художников, работающих в традициях русской реалистической школы. Посетители увидят более 80 работ советских и современных авторов, сообщила пресс-служба музея имени Ф.А. Коваленко.
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На выставке представлены учебные и творческие полотна студентов, аспирантов и преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств. Также в состав экспозиции вошли работы авторов Московского института имени Сурикова, Харьковской академии дизайна и искусств, Пензенского художественного училища.
На выставке в музее имени Ф.А. Коваленко можно увидеть:
- «Портрет Лиды» Александра Самохвалова, написанный в 30-е годы двадцатого века;
- работу «Святой Пётр», созданную выпускницей Санкт-Петербургской академии художеств Светланой Вербовской в 2024 году;
- городские пейзажи Санкт-Петербурга Артема Тихонова;
- натурные зарисовки Крымского побережья Эриха Ребане;
- портреты советских тружеников авторства Сергея Сергеева и Алексея Бородина;
- портреты современных студентов академии художеств преподавателя Ольги Волковой;
- кубанские пейзажи Валентина Чёрного;
- графику советского акварелиста Сергея Захарова;
- работы педагога академии художеств Петра Бучкина;
- произведения архитектора и сценографа Александра Юнгера, работавшего в Краснодаре в 30-е годы.
Экспозиция работает до 10 марта по адресу: Красная, 15, 2 этаж.
Как писали ранее Юга.ру, 21 февраля в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина.