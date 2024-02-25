В Краснодаре открылась выставка «Реализм. Связь времен»

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко

22 февраля в Краснодарском музее имени Ф.А. Коваленко открылась выставка работ студентов и выпускников художественных вузов 20-21 веков (12+)

Выставка «Реализм. Связь времен» — объединенная экспозиция произведений художников, работающих в традициях русской реалистической школы. Посетители увидят более 80 работ советских и современных авторов, сообщила пресс-служба музея имени Ф.А. Коваленко.

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На выставке представлены учебные и творческие полотна студентов, аспирантов и преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств. Также в состав экспозиции вошли работы авторов Московского института имени Сурикова, Харьковской академии дизайна и искусств, Пензенского художественного училища.

На выставке в музее имени Ф.А. Коваленко можно увидеть:

  • «Портрет Лиды» Александра Самохвалова, написанный в 30-е годы двадцатого века;
  • работу «Святой Пётр», созданную выпускницей Санкт-Петербургской академии художеств Светланой Вербовской в 2024 году;
  • городские пейзажи Санкт-Петербурга Артема Тихонова;
  • натурные зарисовки Крымского побережья Эриха Ребане;
  • портреты советских тружеников авторства Сергея Сергеева и Алексея Бородина;
  • портреты современных студентов академии художеств преподавателя Ольги Волковой;
  • кубанские пейзажи Валентина Чёрного;
  • графику советского акварелиста Сергея Захарова;
  • работы педагога академии художеств Петра Бучкина;
  • произведения архитектора и сценографа Александра Юнгера, работавшего в Краснодаре в 30-е годы.

Экспозиция работает до 10 марта по адресу: Красная, 15, 2 этаж.

Как писали ранее Юга.ру, 21 февраля в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина.

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