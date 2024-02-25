В Краснодаре открылась выставка «Реализм. Связь времен»

Выставка «Реализм. Связь времен» — объединенная экспозиция произведений художников, работающих в традициях русской реалистической школы. Посетители увидят более 80 работ советских и современных авторов, сообщила пресс-служба музея имени Ф.А. Коваленко.

На выставке представлены учебные и творческие полотна студентов, аспирантов и преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств. Также в состав экспозиции вошли работы авторов Московского института имени Сурикова, Харьковской академии дизайна и искусств, Пензенского художественного училища.



На выставке в музее имени Ф.А. Коваленко можно увидеть: