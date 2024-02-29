Инвестор из Азербайджана вложит около 9 млрд рублей в санатории Железноводска
Компания из Азербайджана планирует вложить 9 млрд рублей в строительство санаториев Железноводска
Планируется возведение трех здравниц на 600 номеров и 1200 койко-мест. Об эттом в своем телеграм канале написал глава курорта Евгений Бакулин.
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«Особой экономической зоной Железноводска вновь заинтересовались инвесторы. Азербайджанский инвестор заключил соглашение на три участка общей площадью 9 га. Инвестиционные вложения составят порядка 9 млрд рублей», — сказал Бакулин.
Других подробностей о сделке нет.
Как писали Юга.ру, инвесторы хотят вложить 35 млрд рублей в благоустройство Железноводска на Кавминводах. Деньги направят на строительство гостиниц и санаториев на курорте.