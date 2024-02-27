В Краснодаре состоится лекция про самураев

В Краснодаре 29 февраля состоится лекция «Бусидо и всё, что нужно знать о самураях» от местного образовательного проекта Vita Nuova

Встречу проводит Миаил Ермаков. По его словам, самураев в европейском обществе принято ассоциировать с рыцарями, что является значительным упрощением и уводит от правды.

«Самураи как явление, вместе с другими характерными особенностями Японии, формировалось, а затем кристаллизовалось в очень особенном регионе, закрытом от внешнего мира и сфокусированном на самом себе. Поэтому нам так трудно провести параллели со знакомыми явлениями или найти что-то общее в европейском культурном пространстве», — считает Ермаков.

Начало в 19:00 в «Норе» по адресу улица Красная, 124Б, 5 этаж, 52 кабинет. Стоимость 500 рублей. Записаться и узнать подробности можно в телеграм-канале проекта.