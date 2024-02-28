В горах Кубани и Адыгеи действует штормовое предупреждение о лавиноопасности

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Спасатели предупредили о возможном сходе лавин на территории Краснодарского края и республики Адыгеи

С 29 февраля по 2 марта в горах Кубани и АдыгеИ выше 1500 метров будет лавиноопасно. В регионах действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В горах Сочи начнут строить новый курорт «Турьев Хутор»:

Также, согласно информации гидрометцентра Сочи, 29 февраля в горах курорта выше 1000 метров ожидается слабая лавинная опасность.

О том, как вести себя при сходе лавин, можно узнать здесь.

В случае ЧС можно позвонить по номерам: 01101112 или 8 (861) 268-64-40.

Напомним, что в горах Сочи расцвели краснокнижные цикламены.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре в 2023 году, по данным аналитиков, увеличилось количество теплых дней.

МЧС Погода Сочи Штормовые предупреждения

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В горах Кубани и Адыгеи действует штормовое предупреждение о лавиноопасности
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