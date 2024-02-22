В Краснодарском крае назвали даты Черноморской винной недели 2024 года

«В прошлом году фестиваль «Черноморская винная неделя» посетило почти 50 тыс. человек — в два раза больше, чем мы ожидали. Гости знакомились с традициями виноделия, дегустировали премиальные сорта кубанских вин и сами участвовали в процессе производства», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.



В первой винной неделе приняли участие 17 виноделен Новороссийска, Геленджика, Темрюкского и Крымского районов. В 2024 году к программе присоединятся Анапа и Северский район. Также там проведут мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия. Завершится фестиваль праздником в Абрау-Дюрсо с концертами, спортивным забегом и другими активностями.



Вход на мероприятия свободный. Однако на некоторые из них потребуется предварительная регистрация — подробности пока неизвестны.