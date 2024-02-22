В Краснодарском крае назвали даты Черноморской винной недели 2024 года

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани назвало даты Черноморской винной недели 2024 года (18+)

Эногастрономический фестиваль пройдет в Краснодарском крае с 30 сентября по 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

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«В прошлом году фестиваль «Черноморская винная неделя» посетило почти 50 тыс. человек — в два раза больше, чем мы ожидали. Гости знакомились с традициями виноделия, дегустировали премиальные сорта кубанских вин и сами участвовали в процессе производства», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

В первой винной неделе приняли участие 17 виноделен Новороссийска, Геленджика, Темрюкского и Крымского районов. В 2024 году к программе присоединятся Анапа и Северский район. Также там проведут мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия. Завершится фестиваль праздником в Абрау-Дюрсо с концертами, спортивным забегом и другими активностями.

Вход на мероприятия свободный. Однако на некоторые из них потребуется предварительная регистрация — подробности пока неизвестны.

Напомним, что в 2023 году вина Кубани и Крыма возглавили топ-100 по РФ.

Как писали ранее Юга.ру, под Новороссийском появится винодельческий комплекс за 1,3 млрд рублей.

Абрау-Дюрсо Алкоголь Вино Курорты и туризм Фестивали Черное море

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