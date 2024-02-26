Фестиваль искусств в Сочи посетило рекордное число зрителей

«Посещаемость в этом году превзошла даже наши прошлогодние небывалые показатели. Причем не только в Зимнем театре, но и в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской на целом ряде проектов таких аншлагов там я не видел никогда», — сказал генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

Он добавил, что точные данные по посещаемости мероприятия станут известны позже.