Фестиваль искусств в Сочи посетило рекордное число зрителей
Зимний фестиваль искусств в Сочи установил новый рекорд посещаемости
«Посещаемость в этом году превзошла даже наши прошлогодние небывалые показатели. Причем не только в Зимнем театре, но и в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской на целом ряде проектов таких аншлагов там я не видел никогда», — сказал генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.
Он добавил, что точные данные по посещаемости мероприятия станут известны позже.
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«Активно зритель стал идти и на другие фестивальные площадки — в зал «Чайка» на Морвокзале, где мы каждый год что-то делали. Мы считали ее экспериментальной зрительской площадкой, теперь — полноценной», — уточнил Гринченко.
Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета открылся в Сочи 14 февраля. Среди участников были Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Светлана Захарова.
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