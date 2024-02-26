Фестиваль искусств в Сочи посетило рекордное число зрителей

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Зимний фестиваль искусств в Сочи установил новый рекорд посещаемости

«Посещаемость в этом году превзошла даже наши прошлогодние небывалые показатели. Причем не только в Зимнем театре, но и в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской на целом ряде проектов таких аншлагов там я не видел никогда», — сказал генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко. 

Он добавил, что точные данные по посещаемости мероприятия станут известны позже.

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«Активно зритель стал идти и на другие фестивальные площадки — в зал «Чайка» на Морвокзале, где мы каждый год что-то делали. Мы считали ее экспериментальной зрительской площадкой, теперь — полноценной», — уточнил Гринченко.

Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета открылся в Сочи 14 февраля. Среди участников были Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Светлана Захарова.

Как писали Юга.ру, министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани назвало даты Черноморской винной недели 2024 года. Эногастрономический фестиваль пройдет в Краснодарском крае с 30 сентября по 6 октября.

Искусство Музыка Сочи Фестивали

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