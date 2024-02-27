Жителей Краснодара предупредили о звуках сирены

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Краснодарцев предупредили о тренировке с включением сирен

В МЦУ Краснодара предупредили, что 28 февраля жители города могут услышать звук сирен.

В сообщении указано, что мероприятие плановое. Краснодарцев просят сохранять спокойствие.

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В администрации объяснили, что с 10:00 до 12:00 на территории ООО «Афипский НПЗ» по улице Захарова, 2 будут проводить тренировку по ликвидации последствий ЧС.

Напомним, жителей Краснодара предупредили о перебоях в подаче воды до 1 марта. Кого это коснется, Юга.ру рассказали здесь.

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