Жителей Краснодара предупредили о звуках сирены
Краснодарцев предупредили о тренировке с включением сирен
В МЦУ Краснодара предупредили, что 28 февраля жители города могут услышать звук сирен.
В сообщении указано, что мероприятие плановое. Краснодарцев просят сохранять спокойствие.
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