Россияне сообщают о сбоях в работе Telegram и YouTube

В России 27 февраля фиксируют сбои в работе Telegram и YouTube

Первыми в сети появились жалобы на работу мессенджера Telegram. Пользователи рассказали, что в приложении на смартфоне и в веб-версии не удается отправлять сообщения и загружать медиа.

Позже в телеграм-каналах также стали сообщать об аналогичных сбоях в работе YouTube. Некоторые россияне получили доступ к функциям сайтов и приложений после активации VPN.