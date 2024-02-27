Россияне сообщают о сбоях в работе Telegram и YouTube
В России 27 февраля фиксируют сбои в работе Telegram и YouTube
Первыми в сети появились жалобы на работу мессенджера Telegram. Пользователи рассказали, что в приложении на смартфоне и в веб-версии не удается отправлять сообщения и загружать медиа.
Позже в телеграм-каналах также стали сообщать об аналогичных сбоях в работе YouTube. Некоторые россияне получили доступ к функциям сайтов и приложений после активации VPN.
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что специалисты Роскомнадзора фиксируют массовый сбой в работе Telegram на территории России, США, Германии и других стран.
Это второй массовый сбой в работе Telegram за месяц. Юга.ру писали, что предыдущий был зафиксирован в России днем 18 февраля.