Жителей Краснодара предупредили о перебоях в подаче воды. Рассказываем, кого это коснется

Власти Краснодара рассказали о снижении давления на сетях водоснабжения в микрорайонах города

С 10:00 27 февраля до 14:00 1 марта будет снижено давление на сетях водоснабжения в частном секторе. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Краснодар».

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Перебои с водой коснутся жителей: Славянского микрорайона;

Прикубанского округа;

Западного округа;

Центрального округа;

Музыкального микрорайона;

улицы Заполярной, 35, 37/1-37/3, 39/1-39/7;

улицы Морской, 43, 45;

улицы Гаражной, 71;

улицы Азовской, 17;

проспекта Мирного, 16. Специалисты проведут работы по врезке трубопровода в напорный водовод водозабора «Елизаветинский».