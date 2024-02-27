Жителей Краснодара предупредили о перебоях в подаче воды. Рассказываем, кого это коснется

Краснодарский край

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  • Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о снижении давления на сетях водоснабжения в микрорайонах города

С 10:00 27 февраля до 14:00 1 марта будет снижено давление на сетях водоснабжения в частном секторе. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Краснодар».

Жителям Новороссийска не хватает воды:

Перебои с водой коснутся жителей:

  • Славянского микрорайона;
  • Прикубанского округа;
  • Западного округа;
  • Центрального округа;
  • Музыкального микрорайона;
  • улицы Заполярной, 35, 37/1-37/3, 39/1-39/7;
  • улицы Морской, 43, 45;
  • улицы Гаражной, 71;
  • улицы Азовской, 17;
  • проспекта Мирного, 16.

Специалисты проведут работы по врезке трубопровода в напорный водовод водозабора «Елизаветинский».

Напомним, что в Краснодарском крае новая ветка Троицкого группового водопровода готова на 35%.

Как писали ранее Юга.ру, в конце января 2024 года жители станицы Старокорсунской пожаловались на проблемы с водой. Узнали подробности у мэрии Краснодара.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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