Жителей Краснодара предупредили о перебоях в подаче воды. Рассказываем, кого это коснется
Власти Краснодара рассказали о снижении давления на сетях водоснабжения в микрорайонах города
С 10:00 27 февраля до 14:00 1 марта будет снижено давление на сетях водоснабжения в частном секторе. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Краснодар».
Жителям Новороссийска не хватает воды:
Перебои с водой коснутся жителей:
- Славянского микрорайона;
- Прикубанского округа;
- Западного округа;
- Центрального округа;
- Музыкального микрорайона;
- улицы Заполярной, 35, 37/1-37/3, 39/1-39/7;
- улицы Морской, 43, 45;
- улицы Гаражной, 71;
- улицы Азовской, 17;
- проспекта Мирного, 16.
Специалисты проведут работы по врезке трубопровода в напорный водовод водозабора «Елизаветинский».