Проект о лишении Горячего Ключа статуса города прошел первое чтение
Проект о понижении статуса Горячего Ключа прошел первое чтение
Депутаты Заксобрания Краснодарского края на очередной сессии поддержали в первом чтении проект регоинального закона «О наделении муниципального образования город Горячий Ключ статусом муниципального округа».
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Председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев заявил, что необходимость его разработки возникла после определения федеральным законодательством критериев городского округа. Документ указывает, какая должна быть доля городского населения, площадь территории и плотность населения. Горячий Ключ не подходит по двум критериям из трех.
В мэрии отметили, что после смены статуса в населенном пункте сократится объем трансфертов из регионального бюджета. При этом чиновники считают, что в результате изменений повысится качество управления территориями.
Законопроект предлагает установить до 1 января 2025 года переходный период, в течение которого будут внесены изменения в муниципальные правовые акты.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2023 года в Горячем Ключе из-за ливней затопило более 100 дворов.