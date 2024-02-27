Проект о лишении Горячего Ключа статуса города прошел первое чтение

Председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев заявил, что необходимость его разработки возникла после определения федеральным законодательством критериев городского округа. Документ указывает, какая должна быть доля городского населения, площадь территории и плотность населения. Горячий Ключ не подходит по двум критериям из трех.

В мэрии отметили, что после смены статуса в населенном пункте сократится объем трансфертов из регионального бюджета. При этом чиновники считают, что в результате изменений повысится качество управления территориями.

Законопроект предлагает установить до 1 января 2025 года переходный период, в течение которого будут внесены изменения в муниципальные правовые акты.