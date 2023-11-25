В Горячем Ключе из-за ливней затопило более 100 дворов. В городе ввели режим ЧС

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала гоавы Горячего Ключа Сергея Белопольского, t.me/sergey_belopolskyi
    © Фото из телеграм-канала гоавы Горячего Ключа Сергея Белопольского, t.me/sergey_belopolskyi

Вечером 24 ноября на Горячий Ключ обрушились сильные дожди. В городе действует режим ЧС

В Горячем Ключе из-за сильных ливней поднялся уровень воды в горных реках. За сутки выпало 64 мм осадков, сообщил мэр города Сергей Белопольский. Больше всего пострадали станица Пятигорская и поселок Мирный.

«Провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введен режим ЧС. Поручил сформировать мониторинговые группы для обхода домовладений», — написал в своем телеграме Белопольский.

По состоянию на 7:00 25 ноября, в городе затопило 12 частных домов, еще 94 — в Безымянном сельском округе. На базе школ № 3 и 11 открыли пункты временного размещения. Сейчас там находятся два человека.

В пресс-службе администрации Горячего Ключа сообщили, что уровень воды в реке Псекупс продолжает расти. Ожидается перелив воды через дорогу на хутора Северный и Малахаткин. Пункт временного размещения открыли в школе № 8.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре после дождя снова затопило улицу Московскую. 

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