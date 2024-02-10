На одном из горных курортов Сочи пройдет фестиваль бега

В горах Сочи с 10 по 13 октября в девятый раз состоится международный фестиваль бега

Форматы и маршруты гонок по горным тропам изменились . Зеленый трек увеличился с 8,6 до 9,4 км. Красный участок, напротив, сократился с 27 до 16 км, однако набор высоты остался на прежнем уровне. Незначительные корректировки в маршрут внесли для участников забега на вершину Роза Пик.

В программе соревнований появилась новая дистанция. Так, для участников подготовили черную трассу, она пройдет по склонам хребта Аибга. Часть маршрута будет через цирки. Участники пробегут по широколиственному лесу и альпийским лугам в окружении скал. Протяженность тропы составит 28 км, набор высоты — 2200 метров.

Кроме того, в программе фестиваля будет карнавальный, детский и командный забеги.