На одном из горных курортов Сочи пройдет фестиваль бега

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В горах Сочи с 10 по 13 октября в девятый раз состоится международный фестиваль бега

Форматы и маршруты гонок по горным тропам изменились. Зеленый трек увеличился с 8,6 до 9,4 км. Красный участок, напротив, сократился с 27 до 16 км, однако набор высоты остался на прежнем уровне. Незначительные корректировки в маршрут внесли для участников забега на вершину Роза Пик.

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В программе соревнований появилась новая дистанция. Так, для участников подготовили черную трассу, она пройдет по склонам хребта Аибга. Часть маршрута будет через цирки. Участники пробегут по широколиственному лесу и альпийским лугам в окружении скал. Протяженность тропы составит 28 км, набор высоты — 2200 метров.

Кроме того, в программе фестиваля будет карнавальный, детский и командный забеги.

Как писали Юга.ру, на фестивале молодежи в Сириусе покажут самую высокую скульптуру из отходов. «Тотем вечного сохранения воды» создал марокканский скульптор Медерик Тюрей. Скульптура посвящена неравному и затрудненному доступу к чистой питьевой воде в Африке.

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