В Краснодарском крае не хватает риелторов, врачей и токарей — исследование

Аналитики рассказали, какие профессии стали самыми дефицитными в Краснодарском крае в феврале 2024 года

Агенты по недвижимости и врачи сохранили свои позиции в рейтинге. Токари поднялись выше, вытеснив из топ-3 дворников. На одну вакансию в этих специальностях приходится от 0,6 до 1,2 резюме, количество вакансий сильно превышает число желающих войти в профессию.

Усиливается дефицит в сфере розничной торговли. Сразу несколько профессий из этой области попали в список подверженных кадровому голоду. В списке занчится администратор магазина (индекс конкуренции 1,6 резюме на вакансию), торговый представитель (1,6), продавец-консультант (1,7). Также в регионе не хватает дворников, операторов станков ЧПУ, автомойщиков, автослесарей/автомехаников, слесарей/сантехников, специалистов контактных центров, уборщиц, портных, фармацевтов — на одну вакансию от 1,3 до 1,9 резюме.

В топ-20 самых дефицитных специальностей вошли повар/пекарь/кондитер, монтажник, агроном, ветеринарный врач и электромонтажник — от 2,0 до 2,4 резюме на вакансию, сообщает служба исследований hh.ru.