Краснодарский край поднялся в рейтинге по качеству жизни

Первые строчки рейтинга , как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом месте оказался Краснодарский край, поднявшись с прошлого года на один пункт.

Далее идут Татарстан, Ленинградская и Калининградская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Ростовская область за год поднялась с 15 позиции на девятую. Республика Адыгея и Севастополь сохранили 22 и 26 места соответственно. Ставропольский край в прошлом году был на 25 месте, теперь опустился на 27.

Республика Крым, как и год назад, на 45 месте по качеству жизни. Кабардино-Балкарская Республика занимает 64 строчку, позицией ниже Северная Осетия — Алания. Дагестан на 67 месте, за ним идет Чечня.