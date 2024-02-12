Краснодарский край поднялся в рейтинге по качеству жизни

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Появился рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2023 год

Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом месте оказался Краснодарский край, поднявшись с прошлого года на один пункт.

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Далее идут Татарстан, Ленинградская и Калининградская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Ростовская область за год поднялась с 15 позиции на девятую. Республика Адыгея и Севастополь сохранили 22 и 26 места соответственно. Ставропольский край в прошлом году был на 25 месте, теперь опустился на 27.

Республика Крым, как и год назад, на 45 месте по качеству жизни. Кабардино-Балкарская Республика занимает 64 строчку, позицией ниже Северная Осетия — Алания. Дагестан на 67 месте, за ним идет Чечня.

Как писали Юга.ру, города Краснодарского края оказались в аутсайдерах рейтинга качества общественного транспорта.

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