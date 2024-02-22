Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком кибер-триллер «Красные комнаты»

Молодая женщина Келли-Энн недовольна своей скучной жизнью, в которой не хватает остроты. Она становится одержима серийным убийцей Шевалье, суд над которым только начался. Не пропуская ни одного заседания, героиня ночует возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв. На очередное заседание героиня даже приходит в костюме одной из убитых девочек. Ко всему прочему, у нее есть глобальная цель — любой ценой отыскать пропавшее видео убийства.