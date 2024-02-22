Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком кибер-триллер «Красные комнаты»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Красные комнаты» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Красные комнаты» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

В краснодарском кинотеатре «Монитор на Красной Площади» 28 февраля состоится предпремьерный показ психологического кибер-триллера «Красные комнаты» (18+)

Молодая женщина Келли-Энн недовольна своей скучной жизнью, в которой не хватает остроты. Она становится одержима серийным убийцей Шевалье, суд над которым только начался. Не пропуская ни одного заседания, героиня ночует возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв. На очередное заседание героиня даже приходит в костюме одной из убитых девочек. Ко всему прочему, у нее есть глобальная цель — любой ценой отыскать пропавшее видео убийства.

Ленту покажут за день до всероссийского старта. После просмотра зрители смогут обсудить увиденное на экране с кинокритиком и лектором просветительского проекта Vita Nuova Виктором Венгерским.

Начало в 19:30, билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, 24 февраля в онлайн-кинотеатрах выйдет остросюжетный экшн-триллер «Карающая длань». В главной роли — Орландо Блум.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком кибер-триллер «Красные комнаты»
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