Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком кибер-триллер «Красные комнаты»
В краснодарском кинотеатре «Монитор на Красной Площади» 28 февраля состоится предпремьерный показ психологического кибер-триллера «Красные комнаты» (18+)
Молодая женщина Келли-Энн недовольна своей скучной жизнью, в которой не хватает остроты. Она становится одержима серийным убийцей Шевалье, суд над которым только начался. Не пропуская ни одного заседания, героиня ночует возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв. На очередное заседание героиня даже приходит в костюме одной из убитых девочек. Ко всему прочему, у нее есть глобальная цель — любой ценой отыскать пропавшее видео убийства.
Ленту покажут за день до всероссийского старта. После просмотра зрители смогут обсудить увиденное на экране с кинокритиком и лектором просветительского проекта Vita Nuova Виктором Венгерским.
Начало в 19:30, билеты в продаже.
Как писали Юга.ру, 24 февраля в онлайн-кинотеатрах выйдет остросюжетный экшн-триллер «Карающая длань». В главной роли — Орландо Блум.