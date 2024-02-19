Краснодарский край оказался в лидерах по количеству ЗОЖников

Аналитики FinExpertiza на основании опроса Росстата выяснили, как изменилась ситуация со здоровым образом жизни в России к 2023 году

Как сообщают эксперты, за 2023 год количество ЗОЖников в России выросло на 27,6% (на 2,4 млн человек), до 11 млн человек. При этом число антизожников уменьшилось на 5,9% или на 2,9 млн человек.

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В 2023 году приверженцев здорового образа жизни стало больше в 57 регионах. Самый большой рост аналитики отмечают в Ханты-Мансийске — практически в 19 раз (+1813%; в 2022 году ЗОЖ придерживалось 1,3% населения региона от 15 лет и старше, в 2023 году эта доля выросла до 24,4%). По данным специалистов FinExpertiza, в топ-10 лидеров по приросту здорового образа жизни также вошел Краснодарский край (+168,7%). ЗОЖников на Кубани стало почти в три раза больше по сравнению с 2022 годом.



В Ростовской области здоровому образу жизни в 2023 году стали придерживаться на 95,8% больше людей, а в Севастополе — на 32,1%.При этом в Крыму число последователей ЗОЖ за прошлый год уменьшилось на 8%, а в республике Адыгея — на 70,2%.

Аналитики считают, что россиян, предпочитающих здоровый образ жизни, больше на Кавказе и юге России, а меньше — на Дальнем Востоке и в Сибири. По их словам, это связано с культурными особенностями и экономическими факторами. Так, например, в кавказских регионах минимально потребляют алкоголь и табак, а на Севере якобы больше пьют алкоголь. Также жителям более суровых климатических зон менее доступны овощи, фрукты и занятия спортом на свежем воздухе.



Шире всего сообщество строгих ЗОЖников представлено в Севастополе (34,9% от всего населения от 15 лет и старше). В Краснодарском крае их 18,9%, в Ростовской области — также 18,9%, в Крыму — 18,6%, а в Адыгее — 5%.



Опрос показал, что число ортодоксальных ЗОЖников в среднем по России невелико (9,1%). Основная масса населения относится к следующим группам: граждане, ведущие выражено нездоровый образ жизни (курят либо нарушают два или более правил ЗОЖ) — 37,8%;

ведущие умеренно здоровый образ жизни (не курят и при этом нарушают одно из правил ЗОЖ) — 53% населения. В прошлом году наибольшее количество баллов по распространенности среди населения здорового образа жизни набрала Ингушетия — 693. Второе место заняла Чечня — 590 баллов при небольшом показателе строгих ЗОЖников. Третье — Северная Осетия (560 баллов). В первую десятку также вошли Чувашия (548 баллов), Севастополь (546 баллов), Кабардино-Балкария (536 баллов), Новгородская область (517 баллов), Удмуртия (507 баллов), Краснодарский край (483 балла), Крым (также 483 балла). Ростовская область набрала 415 баллов, а Адыгея — 377.