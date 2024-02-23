В Краснодаре нашли самый северный в мире подснежник

Новая самая северная точка распространения подснежника альпийского обнаружены специалистами Российского географического общества (РГО) в Краснодарском лесопарке, который расположен в пределах краевой столицы между микрорайоном Гидростроителей и федеральной трассой М-4 «Дон».

«Неожиданная находка <…> Ареал подснежника альпийского теперь включает правобережье реки Кубань. Это самая северная точка его распространения», приводят «Краснодарские Известия» слова Светланы Литвинской, доктора биологических наук, профессора КубГУ, руководителя Природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО.

Светлана Литвинская также отметила, что в Краснодарском лесопарке в прошлом году уже находили другой редкий вид — цикламен кавказский. По словам ученой, плотность обеих популяций на этой территории невысока, ток что они должны находиться под охраной и под наблюдением экологов.

Ареал распространения подснежника альпийского — азиатская часть Турции и Кавказ. Цветет в январе-марте, впервые расцветает на пятый год жизни. Растение включено в Красные книги РФ и Краснодарского края.

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