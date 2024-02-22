В Черном море нашли рыб, способных наполовину проглотить человека. Эксперт сказал, что они не приживутся
Эксперты рассказали подробности о двух груперах, которых обнаружили в Черном море
8 февраля «Алуштинский аквариум» сообщил, что в Черном море нашли двух груперов. Если они размножаются, то могут съесть всю кормовую базу местных рыб, что грозит экологической катастрофой. Рыбаков, обнаруживших груперов, попросили привозить их в «Алуштинский аквариум». За поимку пообещали награду.
Профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков рассказал «360», что груперы — это хищники, которые могут быть опасны для человека:
«Групер — это морская рыба из семейства каменных окуней, очень интересная. Она довольно наблюдательна, иногда достигает размера человека, поэтому может представлять для него опасность: полностью проглотить не сможет, но наполовину — вполне. Эту рыбу относят к хищникам. Благодаря сильной выдвижной верхней челюсти груперы могут с силой засасывать добычу: мелких акул и других рыб, омаров, скатов, молодых морских черепах».
Симаков считает, что груперы попали в Черное море из местного аквариума. Они не смогут здесь расплодиться, так как черноморская вода слишком малосоленая для этих рыб.
Груперы — лучеперые рыбы семейства каменных окуней. Их длина — от 20 сантиметров до двух с половиной и более метров. Масса тела рыб колеблется от 100 граммов до 455 килограммов. Окраска разнообразна и может меняться в зависимости от окружающей среды. Ученые утверждают, что в Индо-Тихоокеанской области встречаются 88 видов груперов, в восточной части Тихого океана — восемь, в Западной Атлантике — 11, а в Восточной Атлантике и Средиземном море — по девять.
21 февраля старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ Института биологии южных морей Дмитрий Куцын заявил «РИА Новости», что найденная в Черном море рыба — это не групер, а давно обитающий здесь корейский окунь:
«Это не групер, а корейский окунь. Это тоже хищник, который известен в Крыму с 2013 года. Он, видимо, был завезен в Черное море с дальневосточной аквакультурой. Хищники не опасны своей прожорливостью. Экосистема так устроена, что они саморегулируются — хищник, если съедает много жертв, то для него становится мало пищи, его численность начинается снижаться, а (численность) жертв — восстанавливаться. Все находится в таком динамическом равновесии».
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Куцын пояснил, окунь вырастает до 3-4 килограммов. Даже если в Черное море попадет групер и его численность увеличится, это не приведет к каким-то катастрофическим последствиям.
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