В Черном море нашли рыб, способных наполовину проглотить человека. Эксперт сказал, что они не приживутся

Эксперты рассказали подробности о двух груперах, которых обнаружили в Черном море

8 февраля «Алуштинский аквариум» сообщил , что в Черном море нашли двух груперов. Если они размножаются, то могут съесть всю кормовую базу местных рыб, что грозит экологической катастрофой. Рыбаков, обнаруживших груперов, попросили привозить их в «Алуштинский аквариум». За поимку пообещали награду.

Профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков рассказал «360», что груперы — это хищники, которые могут быть опасны для человека:

«Групер — это морская рыба из семейства каменных окуней, очень интересная. Она довольно наблюдательна, иногда достигает размера человека, поэтому может представлять для него опасность: полностью проглотить не сможет, но наполовину — вполне. Эту рыбу относят к хищникам. Благодаря сильной выдвижной верхней челюсти груперы могут с силой засасывать добычу: мелких акул и других рыб, омаров, скатов, молодых морских черепах».

Симаков считает, что груперы попали в Черное море из местного аквариума. Они не смогут здесь расплодиться, так как черноморская вода слишком малосоленая для этих рыб.