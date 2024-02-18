Три популярных садовых цветка признаны запрещенными

За выращивание ипомеи трехцветной, турбины щитковидной и гармалы обыкновенной в России отныне можно получить тюремный срок

Правительство РФ расширило перечень наркосодержащих растений, подлежащих особому контролю на территории страны. В него добавлены ипомея трехцветная, турбина щитковидная и гармала обыкновенная (также известная, как могильник).

«Теперь нельзя выращивать популярный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград», заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Сергей Гаврилов. «Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений».

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконное распространение и оборот семян вышеперечисленных растений. Запрет связан с тем, что эти семена могут оказывать галлюциногенный эффект.