Погода в Краснодаре на февральские выходные: будет солнечно, но поднимется ветер

Замначальника Краснодарского ЦГМС филиала «Северо-Кавказского УГМС» Светлана Попова рассказала редакции Юга.ру о погоде в регионе на праздничных выходных. 23 февраля на Черноморском побережье возможен небольшой дождь, а в горах и предгорных раойнах — слабый дождь с мокрым снегом.

По данным метеоролога, 24 и 25 февраля на Кубани осадков не ожидается, однако будет усиливаться северо-восточный ветер, местами порывы 15-20 м/с.



С пятницы по воскресенье температура воздуха в Краснодарском крае ночью от -3 °С до 2 °С. На Черноморском и Азовском побережьях ночью 2-7°С, 3-8 °С. Днем в регионе 5-10 °С, в южной половине края потеплеет до 13 °С.

«В этот период утром возможны небольшой туман и гололедно-изморозевые отложения. В целом, солнечно и сухо. Повторюсь, 24 и 25 февраля ветер испортит погоду — температуры будут казаться ниже», — поделилась Попова.