Погода в Краснодаре на февральские выходные: будет солнечно, но поднимется ветер

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодарском крае на праздничных выходных потеплеет до +13 °С

Замначальника Краснодарского ЦГМС филиала «Северо-Кавказского УГМС» Светлана Попова рассказала редакции Юга.ру о погоде в регионе на праздничных выходных. 23 февраля на Черноморском побережье возможен небольшой дождь, а в горах и предгорных раойнах — слабый дождь с мокрым снегом.

Террористы, ведьма-оборотень и браконьеры:

По данным метеоролога, 24 и 25 февраля на Кубани осадков не ожидается, однако будет усиливаться северо-восточный ветер, местами порывы 15-20 м/с. 

С пятницы по воскресенье температура воздуха в Краснодарском крае ночью от -3 °С до 2 °С. На Черноморском и Азовском побережьях ночью 2-7°С, 3-8 °С. Днем в регионе 5-10 °С, в южной половине края потеплеет до 13 °С.

«В этот период утром возможны небольшой туман и гололедно-изморозевые отложения. В целом, солнечно и сухо. Повторюсь, 24 и 25 февраля ветер испортит погоду — температуры будут казаться ниже», — поделилась Попова.

Напомним, что мэрия Краснодара опубликовала афишу мероприятий к 23 февраля. Ее можно посмотреть здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в февральские выходные в Сочи ожидают около 110 тыс. туристов.

Азовское море Краснодар Погода Праздники Черное море

Новости

В Геленджике проведут духовные практики с посещением бани
Погода в Краснодаре на февральские выходные: будет солнечно, но поднимется ветер
В Краснодаре состоится лекция о женщинах в «неженских» профессиях
В Краснодаре представят книгу о связи депрессии и деменции
Морской порт Сочи ищет паром для запуска рейсов в Турцию
Террористы, ведьма-оборотень и браконьеры. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 22 февраля

Лента новостей

Террористы, ведьма-оборотень и браконьеры
Сегодня, 14:33
Террористы, ведьма-оборотень и браконьеры
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 22 февраля
Левитационные станции и амфитеатр
Сегодня, 17:15 Реклама
Левитационные станции и амфитеатр
В Краснодаре студенты предложили идеи благоустройства университетских кампусов
В Черном море нашли рыб, способных наполовину проглотить человека
Сегодня, 12:23
В Черном море нашли рыб, способных наполовину проглотить человека
Эксперт сказал, что они не приживутся

Реклама на сайте