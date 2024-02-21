Мэрия Краснодара опубликовала афишу мероприятий ко Дню защитника Отечества

В Краснодаре 21-24 февраля проведут возложения цветов к мемориалам, выставки, концерты и спортивные мероприятия

21 и 22 февраля в тире «Спортивно-стрелковый клуб 29.12» (улица Береговая, 11) пройдут соревнования Краснодара по стрельбе из пневматического оружия.

21 февраля в Выставочном зале Боевой Славы (улица Береговая, 146) пройдет выставка оружия, мастер-классы по оказанию первой помощи и разборке-сборке автомата. Там же проведут интеллектуальный квиз «По праву памяти». Время: с 13:00 до 15:00.

23 февраля в Краснодаре проведут торжественные возложения цветов к мемориалам воинам и героям Великой Отечественной войны. Почетный караул будет нести Вахту памяти у Вечного Огня.

В 10:00 во Дворце спорта «Олимп» (улица Береговая, 144) пройдет спортивный фестиваль для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья. В этот же день в спортивном комплексе «Знаменский» (улица Благовещенская, 6) проведут фестиваль единоборств по ударно-борцовскому стилю.

С 22 по 25 февраля в Детском шахматном клубе (улица Проезд 1-й Линии, 44/1) будет проходить турнир по шахматам.

С 23 по 24 февраля во Дворце спорта «Олимп» состоится юношеский командный турнир города по дзюдо и самбо.

24 февраля в школе №66 пройдет военно-спортивный турнир имени кавалеров Ордена Мужества, старшего лейтенанта Никиты Мальковского и лейтенанта Андрея Присеко.

Также в администрации добавили, что в городских парках пройдут праздничные концерты, спортивные квесты и мастер-классы. В домах культуры организуют выставки и демонстрации фильмов. В округах Краснодара выступят творческие коллективы города, проведут конкурсные программы и мастер-классы.