Между Сочи и Волгоградом летом запустят прямые авиарейсы

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Между Сочи и Волгоградом летом 2024 года начнут летать самолеты

С 1 июня самолеты будут летать между Сочи и Волгоградом четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

О запуске полетов объявила пресс-служба аэропорта Сочи, выполнять рейсы будет авиакомпания «Победа», билеты уже можно купить на сайте перевозчика. По состоянию на 21 февраля стоимость перелета из Волгограда на курорт 1 июня по базовому тарифу 6 199 рублей. Обратно — 5 499 рублей.

Читайте также:

Время в пути из Сочи в Волгоград составит 2 часа, а из Волгограда в Сочи — 2 часа 30 минут.

Рейсы планируют выполнять на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Как писали Юга.ру, из аэропорта Сочи увеличили количество рейсов в Дубай. Также напомним, что с 1 июня самолеты из Адлера будут летать в казахстанский Актау.

Авиация Волгоградская область дорога на курорт Курорты и туризм отдых Сочи

Новости

Жители Краснодарского края могут обучиться жестовому языку
В Сочи в февральские выходные ожидают около 110 тыс. туристов
Между Сочи и Волгоградом летом запустят прямые авиарейсы
Аналитики выяснили, сколько россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта
В Краснодарском крае самыми популярными вакансиями 2023 года стали предложения удаленной работы — аналитики
Коктейли с характером Краснодара. Местные бары создали напитки с атмосферой города

Лента новостей

Театральный продюсер Юлия Князева — о независимых проектах и краудфандинге
19 февраля, 22:00
Театральный продюсер Юлия Князева — о независимых проектах и краудфандинге
25 лет и больше 21 000 магазинов в России
Вчера, 13:32 Реклама
25 лет и больше 21 000 магазинов в России
Как «Пятёрочка» выросла от первого дискаунтера до любимого продуктового магазина
«Рядом с ним дети научатся мечтать»
19 февраля, 16:58
«Рядом с ним дети научатся мечтать»
Как в Сочи встретили Кубок Гагарина

Реклама на сайте