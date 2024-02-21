Между Сочи и Волгоградом летом запустят прямые авиарейсы

Между Сочи и Волгоградом летом 2024 года начнут летать самолеты

С 1 июня самолеты будут летать между Сочи и Волгоградом четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

О запуске полетов объявила пресс-служба аэропорта Сочи, выполнять рейсы будет авиакомпания «Победа», билеты уже можно купить на сайте перевозчика. По состоянию на 21 февраля стоимость перелета из Волгограда на курорт 1 июня по базовому тарифу 6 199 рублей. Обратно — 5 499 рублей.