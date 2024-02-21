Между Сочи и Волгоградом летом запустят прямые авиарейсы
Между Сочи и Волгоградом летом 2024 года начнут летать самолеты
С 1 июня самолеты будут летать между Сочи и Волгоградом четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
О запуске полетов объявила пресс-служба аэропорта Сочи, выполнять рейсы будет авиакомпания «Победа», билеты уже можно купить на сайте перевозчика. По состоянию на 21 февраля стоимость перелета из Волгограда на курорт 1 июня по базовому тарифу 6 199 рублей. Обратно — 5 499 рублей.
Время в пути из Сочи в Волгоград составит 2 часа, а из Волгограда в Сочи — 2 часа 30 минут.
Рейсы планируют выполнять на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.
Вчера, 13:32 Реклама25 лет и больше 21 000 магазинов в России
Как «Пятёрочка» выросла от первого дискаунтера до любимого продуктового магазина