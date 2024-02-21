Из Сочи в Дубай будет летать больше самолетов

Авиакомпания Flydubai запустит дополнительные рейсы между Дубаем и Сочи

Авиакомпания Flydubai базируется в Дубае. Она добавит рейсы из ОАЭ в Сочи. Полеты стартуют 16 июня, сообщает пресс-служба российской авиагавани.

Время в пути — 3 часа 40 минут.

Рейсы будут выполнять по средам, пятницам и воскресеньям на Boeing 737. В среду и воскресенье:

Напомним, что, помимо Flydubai, из Сочи в Дубай летают авиакомпании «Россия» (ежедневно), Red Wings (еженедельно) и Азимут (еженедельно).

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