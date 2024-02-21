Из Сочи в Дубай будет летать больше самолетов
Авиакомпания Flydubai запустит дополнительные рейсы между Дубаем и Сочи
Авиакомпания Flydubai базируется в Дубае. Она добавит рейсы из ОАЭ в Сочи. Полеты стартуют 16 июня, сообщает пресс-служба российской авиагавани.
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Рейсы будут выполнять по средам, пятницам и воскресеньям на Boeing 737.
В среду и воскресенье:
- вылет из Дубая в 11:30, прибытие в Сочи в 14:20;
- вылет из Сочи в 15:30, прибытие в Дубай в 20:10.
В пятницу:
- вылет из Дубая в 11:45, прибытие в Сочи в 14:40;
- вылет из Сочи в 16:00, прибытие в Дубай в 20:40
Время в пути — 3 часа 40 минут.
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