Из Сочи в Дубай будет летать больше самолетов

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Авиакомпания Flydubai запустит дополнительные рейсы между Дубаем и Сочи

Авиакомпания Flydubai базируется в Дубае. Она добавит рейсы из ОАЭ в Сочи. Полеты стартуют 16 июня, сообщает пресс-служба российской авиагавани.

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Рейсы будут выполнять по средам, пятницам и воскресеньям на Boeing 737.

В среду и воскресенье:

  • вылет из Дубая в 11:30, прибытие в Сочи в 14:20;
  • вылет из Сочи в 15:30, прибытие в Дубай в 20:10.

В пятницу:

  • вылет из Дубая в 11:45, прибытие в Сочи в 14:40;
  • вылет из Сочи в 16:00, прибытие в Дубай в 20:40

Время в пути — 3 часа 40 минут.  

Напомним, что, помимо Flydubai, из Сочи в Дубай летают авиакомпании «Россия» (ежедневно), Red Wings (еженедельно) и Азимут (еженедельно).

Как писали ранее Юга.ру, в январе 2024 года в Краснодаре снова заговорили об открытии аэропорта. Гавань закрыта с 24 февраля 2022 года.

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