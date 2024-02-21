В пригородах Краснодара построят две детские поликлиники

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала Анны Миньковой https://t.me/minkovaanna23/3658
    © Скриншот телеграм-канала Анны Миньковой https://t.me/minkovaanna23/3658

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала о строительстве двух детских поликлиник в Краснодаре

В станице Елизаветинской под Краснодаром начнут строить детскую поликлинику на 150 посещений в смену. Проект учреждения готов. Объект должен разгрузить поликлинику №23, к которой прикреплены 10 тыс. детей, рассказала вице-губернатор.

«Объект непростой, прежде всего строителям нужно вынести инженерные сети за границы участка. Местные жители очень ждут новую поликлинику, поэтому просим подрядчика максимально ускориться и не срывать сроки сдачи объекта», — написала Анна Минькова.

В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ:

В поселке Российском также планируют построить детскую поликлинику на 150 мест. Работы начались на улице Куликова Поля. По словам вице-губернатора, уже видно отставание от графика, так как больше чем за год на участке появился только котлован, этот вопрос обсудили с подрядчиком.

Объект строят по нацпроекту со средствами из федерального бюджета. Минькова также отметила, что дороги в поселке в плохом состоянии и нужно проработать вопрос с подъездом к поликлинике.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начали строить детский сад на Западном обходе. Его планируют запустить до конца 2024 года.

Анна Минькова Дети Краснодар Медицина Строительство

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