В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ. Рассказываем, где

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре к началу нового учебного года откроют 11 школ на 13,6 тыс. мест

Мэрия Краснодара рассказала о планах открыть 11 школ до начала учебного года 2024-2025. В администрации добавили, что образовательные учреждения рассчитаны на 13,6 тыс. учеников. А общая площадь школ составит 250 тыс. кв. метров.

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Школы, которые откроются к 1 сентября 2024 года:

  • на 1100 мест в пос. Знаменском по ул. Первомайской, 4/1;

  • на 1100 мест по ул. Колхозной;

  • на 1500 мест по ул. им. Байбакова;

  • на 616 мест в ст. Елизаветинской;

  • две школы по 1100 мест в ЖК «Самолёт»;

  • на 1550 мест по ул. Батуринской;

  • на 1650 мест по ул. Красных Партизан-Азовской;

  • на 825 мест по ул. им. Константина Образцова;

  • на 1550 мест по ул. им. Генерала Брусилова;

  • на 1550 мест в районе ЖК «Восточно-Кругликовский».

Две школы на территории ЖК «Самолёт» в районе Западного Обхода уже достроили и ввели в эксплуатацию.

Работы в четырех школах из списка (4 316 мест) завершат до конца 2023 года. Пять объектов будут достраивать в 2024 году, их должны успеть ввести в эксплуатацию до 1 сентября.

Всего до конца 2023 года власти Краснодара планируют завершить работы на 17 социальных объектах. В их числе 10 детских садов на 2 780 мест, два физкультурно-оздоровительных комплекса и поликлиника.

Напомним, 1 сентября 2023 года за парты в Краснодаре сели 195 тыс. учеников. 

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