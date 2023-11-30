В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ. Рассказываем, где

В Краснодаре к началу нового учебного года откроют 11 школ на 13,6 тыс. мест

Мэрия Краснодара рассказала о планах открыть 11 школ до начала учебного года 2024-2025. В администрации добавили, что образовательные учреждения рассчитаны на 13,6 тыс. учеников. А общая площадь школ составит 250 тыс. кв. метров.

на 1550 мест по ул. им. Генерала Брусилова;

на 825 мест по ул. им. Константина Образцова;

две школы по 1100 мест в ЖК «Самолёт»;

на 1500 мест по ул. им. Байбакова;

на 1100 мест в пос. Знаменском по ул. Первомайской, 4/1;

Школы, которые откроются к 1 сентября 2024 года:

Две школы на территории ЖК «Самолёт» в районе Западного Обхода уже достроили и ввели в эксплуатацию.

Работы в четырех школах из списка (4 316 мест) завершат до конца 2023 года. Пять объектов будут достраивать в 2024 году, их должны успеть ввести в эксплуатацию до 1 сентября.

Всего до конца 2023 года власти Краснодара планируют завершить работы на 17 социальных объектах. В их числе 10 детских садов на 2 780 мест, два физкультурно-оздоровительных комплекса и поликлиника.