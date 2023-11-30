В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ. Рассказываем, где
В Краснодаре к началу нового учебного года откроют 11 школ на 13,6 тыс. мест
Мэрия Краснодара рассказала о планах открыть 11 школ до начала учебного года 2024-2025. В администрации добавили, что образовательные учреждения рассчитаны на 13,6 тыс. учеников. А общая площадь школ составит 250 тыс. кв. метров.
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Школы, которые откроются к 1 сентября 2024 года:
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на 1100 мест в пос. Знаменском по ул. Первомайской, 4/1;
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на 1100 мест по ул. Колхозной;
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на 1500 мест по ул. им. Байбакова;
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на 616 мест в ст. Елизаветинской;
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две школы по 1100 мест в ЖК «Самолёт»;
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на 1550 мест по ул. Батуринской;
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на 1650 мест по ул. Красных Партизан-Азовской;
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на 825 мест по ул. им. Константина Образцова;
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на 1550 мест по ул. им. Генерала Брусилова;
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на 1550 мест в районе ЖК «Восточно-Кругликовский».
Две школы на территории ЖК «Самолёт» в районе Западного Обхода уже достроили и ввели в эксплуатацию.
Работы в четырех школах из списка (4 316 мест) завершат до конца 2023 года. Пять объектов будут достраивать в 2024 году, их должны успеть ввести в эксплуатацию до 1 сентября.
Всего до конца 2023 года власти Краснодара планируют завершить работы на 17 социальных объектах. В их числе 10 детских садов на 2 780 мест, два физкультурно-оздоровительных комплекса и поликлиника.
Напомним, 1 сентября 2023 года за парты в Краснодаре сели 195 тыс. учеников.