В Краснодаре началось строительство детсада на Западном обходе
Власти Краснодара рассказали о благоустройстве нового детского сада на Западном обходе
Детский сад появится в районе ЖК «Самолёт». Сейчас здесь разрабатывают котлован под фундамент и обустраивают подъездные дороги для техники, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года. Двухэтажное здание займет почти 5 тыс. квадратных метров.
Детсад будет рассчитан на семь групп:
- подготовительную;
- ясельную;
- две младшие;
- три средние.
Всего в районе Западного обхода возводят девять дошкольных учреждений.
Напомним, что в ноябре 2023 года в краснодарском поселке Знаменском достроили два детских сада на 230 и 120 мест.
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