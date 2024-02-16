В Краснодаре началось строительство детсада на Западном обходе

Власти Краснодара рассказали о благоустройстве нового детского сада на Западном обходе

Детский сад появится в районе ЖК «Самолёт». Сейчас здесь разрабатывают котлован под фундамент и обустраивают подъездные дороги для техники, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года. Двухэтажное здание займет почти 5 тыс. квадратных метров.



Детсад будет рассчитан на семь групп:

подготовительную;

ясельную;

две младшие;

три средние.

Всего в районе Западного обхода возводят девять дошкольных учреждений.