В Краснодаре началось строительство детсада на Западном обходе

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Власти Краснодара рассказали о благоустройстве нового детского сада на Западном обходе

Детский сад появится в районе ЖК «Самолёт». Сейчас здесь разрабатывают котлован под фундамент и обустраивают подъездные дороги для техники, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года. Двухэтажное здание займет почти 5 тыс. квадратных метров.

Детсад будет рассчитан на семь групп:

  • подготовительную;
  • ясельную;
  • две младшие;
  • три средние.

Всего в районе Западного обхода возводят девять дошкольных учреждений.

Напомним, что в ноябре 2023 года в краснодарском поселке Знаменском достроили два детских сада на 230 и 120 мест.

Благоустройство Дети Детские сады Краснодар Строительство

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