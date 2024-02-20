В центре Краснодара перед 23 февраля перекроют улицы

Краснодарский край

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  • Улица Красная © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Улица Красная © Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 февраля в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта

Для проведения мероприятий в преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля с 6:00 от улицы Красной до Красноармейской временно ограничат движение автомобилей. После проезжую часть откроют для транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Для кого 24 февраля — выходной:

Также с 22:00 21 февраля освободят от машин улицы Орджоникидзе и Ленина на участках от Красной до Красноармейской. Для участников и гостей мероприятия здесь устроят автостоянку с 6:00 22 февраля.

22 февраля с 22:00 автомобили уберут по улице Аэродромной от Северной до Рылеева. На участке организуют парковку с 6:00 23 февраля и до конца мероприятия.

Как писали ранее Юга.ру, между Москвой и Сочи запустили дополнительный «праздничный» поезд. Он будет курсировать с 16 февраля по 20 апреля.

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В центре Краснодара перед 23 февраля перекроют улицы
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