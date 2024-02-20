На февральские и мартовские выходные россияне забронировали половину номеров на Черноморском побережье

В министерстве курортов Краснодарского края рассказали о загрузке отелей туристических районов региона на время праздников

По производственному календарю 2024 года в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня россияне будут отдыхать по три дня. Это стало возможно, потому что 23 февраля и 8 марта — праздничные выходные дни, которые выпали на пятницу.

В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края рассказали, что с 23 февраля по 10 марта на Черноморском побережье забронированы больше 50% номеров. На предгорных территориях Кубани туристы уже заняли около 55% фонда. Эти показатели на 2-3% превышают прошлогодние.