В Сочи на курорте «Красная Поляна» на праздники забронировали 80% номеров
Директор по продажам курорта «Красная Поляна» рассказала о бронировании номеров на праздничные выходные
На курорте «Красная Поляна» туристы забронировали почти 80% номеров на февраль-март. Об этом ТАСС сообщила директор по продажам горного кластера Анастасия Молочкова.
Для кого 24 февраля — выходной:
«Праздничные выходные в феврале можно смело назвать вторыми новогодними каникулами, когда отели курорта загружены более чем на 80%. Примерно такая же картина с бронированиями и на мартовский уикенд с 8 по 10 число. Плюс 13% по сравнению с 2023 годом», — поделилась Молочкова.
Директор по продажам курорта заявила, что прирост бронирований зависит от погоды — в 2024 году зима более снежная, что способствует насыщенному горнолыжному отдыху.
Как писали ранее Юга.ру, между Москвой и Сочи запустят дополнительный праздничный поезд. Он будет курсировать с 16 февраля по 20 апреля.