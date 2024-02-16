В Сочи на курорте «Красная Поляна» на праздники забронировали 80% номеров

На курорте «Красная Поляна» туристы забронировали почти 80% номеров на февраль-март. Об этом ТАСС сообщила директор по продажам горного кластера Анастасия Молочкова.

«Праздничные выходные в феврале можно смело назвать вторыми новогодними каникулами, когда отели курорта загружены более чем на 80%. Примерно такая же картина с бронированиями и на мартовский уикенд с 8 по 10 число. Плюс 13% по сравнению с 2023 годом», — поделилась Молочкова.

Директор по продажам курорта заявила, что прирост бронирований зависит от погоды — в 2024 году зима более снежная, что способствует насыщенному горнолыжному отдыху.