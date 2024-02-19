ФК «Краснодар-2» сыграет дома с командой «Велес» из Москвы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В продаже появились билеты на игру «Краснодар-2» — «Велес»

На стадионе «Краснодар» 3 марта встретятся ФК «Краснодар-2» и московский ФК «Велес». На официальном сайте быков появилась информация о старте продажи билетов на игру.

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В сообщении указано, что билеты можно купить в кассах или онлайн с помощью абонемента и клубной карты болельщика. В клубе напомнили, что в этом случае для прохода на стадион персонифицированная карта зрителя не требуется.

Стоимость билетов от 100 до 500 рублей. Дети до четырех лет проходят на стадион бесплатно без права занимать отдельное место.

Недавно Юга.ру писали, что ФК «Краснодар» приобрел полузащитника мексиканского клуба Кевина Кастаньо за 7 млн евро. Подробнее можно прочитать здесь.

Афиша Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар-2» Футбол

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